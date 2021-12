Voetbalpieten op bezoek bij vv Oeken

BRUMMEN – Zaterdag 4 december heeft vv Oeken bezoek gehad van wel twee heel bijzondere Pieten. Tijdens het trainen werden de jongste meiden en jongens verrast door twee heuse Blue White dynamite Pieten, die ook nog eens heel goed bleken te kunnen voetballen. Na gezellig meegetraind te hebben met de kinderen, werd het feestje al dansend en springend voortgezet in het clubhuis. Daar was het tijd voor warme chocolademelk en pepernoten en bleken de Pieten ook nog eens cadeautjes voor iedereen meegebracht te hebben. Het was weer een geslaagd Sinterklaasfeestje aan De Overkant, dat mede mogelijk werd gemaakt door Bakkerij Teeselink.