Virtuele Wim van Beek Crossloop

KLARENBEEK – Ook dit jaar wordt de Wim van Beek Crossloop een virtueel evenement. In plaats van dat alle deelnemers in Klarenbeek aan de start verschijnen, loopt iedereen zijn eigen route. “We hopen op zoveel mogelijk deelnemers. Niet alleen om de traditie in stand te houden, maar ook om jou te stimuleren tijdens de kerstdagen naar buiten te gaan voor een sportieve activiteit”, aldus de organisatie van SC Klarenbeek.

Deelnemers kunnen zich inschrijven via www.scklarenbeek.nl. Ze lopen tijdens de feestdagen een route van 5, 8 of 10 kilometer. Ieder kiest zijn eigen route, met zijn eigen startpunt. Achteraf worden de resultaten met een actiefoto gedeeld via de website, zodat de deelnemers toch hun ervaringen kunnen delen. Op 27 december maakt de organisatie de uitslagenlijst bekend. Ook worden er prijzen uitgedeeld.