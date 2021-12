Vijf kampioenteams bij T.C. Eerbeek

EERBEEK – Afgelopen maanden streden de tennissers van T.C. Eerbeek in de KNLTB competitie.Binnen T.C. Eerbeek deden 13 seniorenteams mee. De club kon onlangs vijf kampoenteams huldigen,

De spelers van de kampioensteams zijn:DD35+ 2e klasse: Marion van Zijl, Patricia Hulshof, Evelien Schulski en Marjo van der Veen.

In de DD35+ 3e klasse: Ria Slijkhuis, Grada Asta, Agnes Hofman, Lise Willems, Mety Went,

Lydia Kars, Adi Verkerk, Angelique van der Velde, Rieky Komrij,

en Jose van Beek. In de DD35+ 4e klasse: Anneke Zomer, Chantal Delger, Hanneke Kal, Wendy Bins en

Mascha van der Burg. In de HD 35+ 3e klasse: Gerard Gabriël, John Kobussen, Harry te Winkel, Remco van de Bunt, Ab Berends en Simon Souissa en in de GD 17+ hoofdklasse: Brend Jansen, Mischa Aniba, Silvia Pater, Nanda Wubben, Erik

Brinkman, Bas Mensink en Richard Potkamp