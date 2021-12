Vespers in de kerk

DOESBURG – De kerken van Angerlo-Doesburg, Drempt-Oldenkeppel en Hummelo hebben met elkaar in de vier weken voor kerst, de tijd van advent, vespers voorbereid. Dit zijn sfeervolle diensten van een half uur in een afwisseling van teksten, muziek en zang. Het thema is: verhalen van hoop. Karin Spelt van PG Drempt Oldenkeppel en Bert Bomer van PG Angerlo-Doesburg gaan vrijdag 10 december voor in de St. Joriskerk in Drempt. De serie wordt op vrijdag 17 december afgesloten in de kerk in Hummelo. Deze vesper wordt voorgegaan door Elise Wijnands van PG Hummelo en Arnold Vellekoop van het Leger des Heils.Alle vespers beginnen om 19.30 uur. De vespers zijn ook online mee te vieren. De link is te vinden op de website van de betreffende kerken.