BRUMMEN/EERBEEK - In de maand december zamelt de Lionsclub Zutphen koffiepunten in van Douwe Egberts en Perla, het huismerk van Albert Heijn. De opbrengst van de inzamelactie wordt omgezet in gratis pakken koffie voor cliënten van de Voedselbank Zutphen, die onder andere actief is in Brummen en Eerbeek.