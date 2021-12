Uitdeeldag actie vogelbosjes op de Veluwe

REGIO – Er is veel belangstelling voor de actie voor vogelbosjes op de Veluwe. Maar liefst 68 deelnemers gaan binnenkort bosjes voor vogels aanplanten op hun eigen terrein. Vrijdag 17 december vindt de uitdeeldag van maar liefst 5375 nieuwe planten plaats. Deze komen op erven en op overhoekjes in dorpen en steden.

Vogelbosjes is een actie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Natuur en Milieu Gelderland (NMG). De uitdeeldag vindt plaats bij Herenboerderij Wenumseveld in Wenum van 12.00 tot 15.00 uur, waarbij deelnemers in tijdvakken hun bomen ophalen.

Boeren, burgers en buitenlui gaan deze vogelbosjes vanaf vrijdag aanplanten op overhoekjes: stukjes land die op dit moment braak liggen. Dat kan zijn in het buitengebied, maar ook in dorpen en steden liggen vaak stukje grond braak, zoals bij een bedrijventerrein of sportveld.

De soorten die in het bosje aangeplant worden, zijn vooral besdragende bomen als meidoorn, Gelderse roos, kornoelje, kardinaalsmuts, inheemse vogelkers en lijsterbes. Allerlei vogels als lijsters, merels, kramsvogels, koperwieken, roodborstjes, spreeuwen en mezen eten de bessen. Met dit streekeigen bosplantsoen worden stukjes natuur gemaakt die een waardevolle bijdrage leveren aan de versterking van de biodiversiteit en het vastleggen van CO2. Een adviseur van SLG heeft het assortiment samengesteld voor de deelnemer zodat het passend is in het landschap. Deelnemers betaalden een kleine eigen bijdrage voor de bomen.