Tweede Stee op zoek naar licht

LOENEN – Het team en de leerlingen van openbare basisschool De Tweede Stee in Loenen zijn na de persconferentie op zaterdag 18 december niet bij de pakken neer gaan zitten. In plaats van te balen dat de kerstviering voor het tweede jaar niet doorging, besloten zij juist op zoek te gaan naar het positieve. Het kerstfeest werd binnen één dag omgebogen tot ‘lichtfeest’, waarin dankbaarheid en samenzijn centraal stonden.

Op vrijdag morgen 17 december werden de kinderen verwacht in een ‘sparkling outfit’. De lampen in de school waren uit, maar de outfits en de lichtjes van de kerstbomen zorgden voor voldoende licht. In de klas werd genoten van een heerlijk kerstontbijt. Alle kinderen mochten een lichtje aansteken voor degene aan wie zij in deze tijd extra denken en die wel wat warmte en steun kan gebruiken. Ook mochten zij een kerstkaars versieren met bijenwas, om deze thuis een mooie plek te geven op de kersttafel. Buiten werd een heus ‘winterkampvuurplek’ ingericht met bankjes, kleedjes, kerstbomen en natuur een kampvuur. Hieraan konden de kinderen zich lekker opwarmen. Warme marshmallow en fonkelende sterretjes mochten ontbraken niet.

De leerlingen en het team sloten de dag af door op sterren te schrijven waar zij dankbaar voor zijn. Deze sterren zijn in de ‘dankbaarheidsboom’ gehangen als statement voor licht in moeilijke tijden.