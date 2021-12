Twee kampioensteams bij TV Dieren

DIEREN – Twee seniorenteams van TV Dieren zijn in de onlangs afgeronde competitie 2021 kampioen geworden. Daarnaast behaalden 4 van 12 seniorenteams een tweede plaats en eindigde één team op de derde plek in de competitie.

Kampioen werd het zaterdag damesteam 17+. Dit team bestond naast captain Marie-Jose Kostense uit Ilse Jansen, Floor Sangers, Inge Neuman en Inez Terlouw. Zij wonnen maar liefst 32 van de 36 partijen.

Daarnaast werd het herendubbelteam 35+ kampioen in de vrijdagavondcompetitie door in de laatste wedstrijd Klarenbeek met duidelijke cijfers te verslaan. Dit team bestond uit captain René Terlouw, Rob Enterman, Frenk Wetters, Raymond Derksen, Sam van Binsbergen en Robbert-Jan van Engelenburg.

Binnenkort zal TV Dieren de teams gaan formeren voor de deelname aan de Voorjaarscompetitie 2022.