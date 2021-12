Twee films bij filmhuis

DIEREN – Filmhuis Dieren heeft komende week twee films op de agenda staan. Deze zijn te zien in Theothorne.

Zondag 19 december draait de film Mijn vader is een vliegtuig om 13.30 uur. De film vertelt het verhaal van Eva. Zij lijkt alles te hebben een gezin, een succesvol bedrijf en het huis van haar dromen. Als haar moeder plotseling overlijdt, ontdekt ze dat haar leven bestaat uit leugens en geheimen. Eva wordt steeds angstiger en begint de grip op de werkelijkheid te verliezen. Als ze besluit contact op te nemen met haar vader die al meer dan dertig jaar in een psychiatrische inrichting verblijft, blijkt dat het begin van een onthutsende ontdekkingstocht naar het verleden.

Als de coronamaatregelen het toelaten wordt op dinsdag 21 december om 20.00 uur de film Pig vertoond. De film gaat over Zonderling Rob (Nicolas Cage). Hij woont in de wildernis van Oregon met zijn geliefde varken, dat hem helpt bij de truffeljacht. Als het varken op een dag ontvoerd wordt, keert Rob terug naar de bewoonde wereld en zet hij alles op alles om met haar herenigd te worden. Maar dan zal hij ook zijn verleden onder ogen moeten komen..

www.filmhuisdieren.nl