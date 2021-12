SWB staat stil bij Vrijwilligersdag

BRUMMEN – Op dinsdag 7 december is het Nationale Vrijwilligersdag. De Vrijwilligerscentrale Brummen zet dan vrijwilligers in het zonnetje. Daarbij doet deze organisatie meteen een oproepje voor nieuwe vrijwilligers.

Bijna de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder doet vrijwilligerswerk, eenmalig of vaker. Dat zijn zo’n 7 miljoen mensen. Gemiddeld besteden Nederlanders 4,2 uur per week aan vrijwilligerswerk. Dat doen ze vooral bij sportverenigingen, op school, in het jeugdwerk en in de verzorging. Mensen doen dit vooral omdat zij iets voor een ander willen betekenen, hun vrije tijd zinvol willen besteden, iets nieuws willen leren en het vooral zelf ook leuk vinden om te doen.

De samenleving kan niet zonder vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zorgen voor verbinding, samenhang en sociale cohesie en zorgen ervoor dat anderen elkaar kunnen ontmoeten en samen actief, sportief en creatief kunnen zijn. Zonder vrijwilligers kunnen verenigingen, maatschappelijke en publieke organisaties niet bestaan.

SWB, waar de Vrijwilligerscentrale Brummen onder valt, merkt dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe vrijwilligers te vinden. Daarom doet zij een oproepje aan iedereen die ook iets voor de samenleving wil doen. “Maak eens vrijblijvend een afspraak. Ga samen met een van de coördinatoren op zoek naar welk type vrijwilligerswerk u aantrekt en waar u gelukkig van wordt!”

Op www.welzijnbrummen.org/vrijwilligerscentrale is al veel informatie te vinden. Ook staat hier een link naar de vrijwilligersvacaturebank, waar alle vacatures voor vrijwilligerswerk binnen de gemeente te vinden zijn.