Succesvol jaar voor Iris Jaspers uit Drempt

DREMPT – Met verschillende prijzen op het Nederlands Kampioenschap Paal en Aerial Sports en de wereldtitel Artistic Aerial Hoop junior 2021 op het WK, kan Iris Jaspers uit Drempt (15) terugkijken op een succesvol jaar. We blikken met Iris terug op dit bewogen jaar en kijken vast een beetje vooruit naar 2022.

“Je zou denken dat mijn Wereldtitel het hoogtepunt was van 2021, maar eigenlijk was dat het winnen van NK”, vertelt Iris Jaspers. “Op het NK is er eigenlijk altijd één tegenstandster mijn grote concurrent en dat is Jessica. We zijn eigenlijk gewoon even goed, dit keer kon ik haar verslaan.”

In juli deed Iris mee met de Nederlandse kampioenschappen, die online werden gehouden. “Dat was best een beetje apart”, vertelt Iris. Normaal gesproken vinden deze kampioenschappen plaats voor een publiek, maar deze keer moest zij haar optreden opnemen in een studio.”We kregen 20 minuten de tijd om de optreden op te nemen.” Tijdens haar vakantie kreeg Iris het goede nieuws te horen dat ze eerste op de disciplines Aerial Hoop Sports en Artistic Hoop was geworden en tweede in de categorie Artistic Pole. Door haar winst kwalificeerde zij zich rechtstreeks voor het WK.

Puntentelling

Ook die wereldkampioenschappen waren dit jaar online. In oktober nam Iris met haar winnende inzending van het NK deel aan het WK. Via een online uitzending zat zij samen met familie en vrienden drie dagen aan het scherm gekluisterd waar de inzendingen van alle deelnemers te zien waren. Toen de laatste deelnemers voorbij kwamen, begon het besef te groeien dat de Dremptse weleens wereldkampioen Artistic Aerial Hoop junior zou kunnen worden. Maar door een fout bij de puntentelling werd ineens een andere deelneemster als winnaar gekroond. Na contact met de organisatie kwam Iris toch op de eerste plaats te staan, tot grote vreugde van de jonge sportster. “Het liefst had ik een groot feest in de tuin gegeven, maar dat was in verband met corona helaas niet mogelijk.” De vreugde van Iris en familie was er niet minder om. Het was een mooie beloning na een jaar van hard werken.

Balans

Het combineren van topsport met school en vrije tijd viel haar dit jaar niet altijd mee. “Ik blijf ook gewoon een tiener die graag met vriendinnen een filmpje pakt. In voorbereiding op de wedstrijden moet ik vroeg naar bed. Het is soms een uitdaging om een goede balans te vinden.” Ook de combinatie met school was soms best pittig voor de jonge sportster die haar opleiding volgt op een middelbare school speciaal voor topsporters.

Dit is een van de redenen waarom Iris heeft besloten om een discipline minder te doen in 2022. “Op het NK van 2022 doe ik niet meer mee op het onderdeel paal, maar focus ik me volledig op de hoepel.”

Rust

Hoewel ze de plannen voor 2022 al aardig heeft uitgestippeld, gaat Iris de komende tijd eerst op adem komen. “Ik vraag veel van mijn lichaam. In de aanloop naar de kampioenschappen train ik 6 à 7 dagen per week. Ik merk dat mijn lichaam rust nodig heeft.” Iris heeft er dan ook voor gekozen om de komende periode alleen conditietrainingen te doen en in het nieuwe jaar de rest van haar trainingen weer op te pakken. Want haar doelen voor 2022 blijven ongewijzigd: “Het zal nog best een uitdaging worden, maar ik wil nog een keer het NK winnen!”

Naast voorbereiden voor het NK heeft Iris nog een missie in 2022: de paal- en aerial sport’ promoten via social media. “Ik merk dat mensen nog steeds een verkeerd beeld hebben bij de sport. Het wordt toch vaak geassocieerd met strippers en dat is helemaal niet terecht. Het is een leuke sport, ook voor kinderen, waarbij je volop je creativiteit kwijt kan. Het is eigenlijke het nieuwe turnen.” Op social media is Iris te volgen via www.instagram.com/iris.aeriallistic.

www.iris-aeriallistic.nl