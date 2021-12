Stichting Onze Droom deelt gratis menstruatieproducten uit

BRUMMEN – Stichting Onze Droom helpt meiden en vrouwen met een krappe beurs aan menstruatieproducten met een Menstruatieproducten Uitgifte Punt (MUP). Deze is te vinden bij Ontmoeting Onze Droom aan de Meidoornlaan 18A in Brummen.

In Nederland heeft 1 op de 10 jonge meiden en vrouwen niet altijd geld voor maandverband of tampons. Stichting Onze Droom ontvangt producten van het Armoedefonds om deze vrouwen in Brummen te helpen. Tijdens de openingstijden van de Kledinguitgifte en Ontmoeting Onze Droom op dinsdag, woensdag en donderdag kunnen vrouwen binnen terecht. Ook hangt er een kastje met menstruatieproducten op het damestoilet.

Vrouwen of meiden die niet tijdens de reguliere openingstijden kunnen langskomen, kunnen een afspraak maken. Producten kunnen op verzoek in de buitenkast gelegd worden. “Het is goed om samen over je problemen te praten en wellicht kunnen we je met meer helpen. Voor meer informatie kun je bellen naar tel. 06-10658315 of mailen naar st.onzedroom@gmail.com. Ook kun je een briefje met je vraag, naam en telefoonnummer in de brievenbus doen”, laat de stichting Onze Droom weten.