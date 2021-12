Steenbergen Metaal recycling sponsort Onze Droom

BRUMMEN –Steenbergen Metaal Recycling gaat een deel van de opbrengst van alle ontvangen te recyclen goederen van de laatste week voor Kerst doneren aan Stichting Onze DROOM. Iedereen die van 20 tot en met 24 december oud ijzer, koper, aluminium, zink, bedrading en dergelijke inlevert bij Rhienderstein 14 te Brummen, draagt een steentje bij aan deze sponsoring en het goede werk van Stichting Onze Droom.

“We sponsoren elk jaar wel een goed doel. Dit keer willen we graag iets doen voor de lokale bevolking en al zoekend zijn we snel bij Onze Droom uitgekomen. In deze, voor veel mensen moeilijke tijd, is contact heel belangrijk en daar wordt bij Onze Droom op veel manieren aan gewerkt”, vertelt Daniël Steenbergen van Steenbergen Metaal Recycling.

Sonja Leemkuil van Onze Droom is ook erg blij met de actie. “We vinden dit natuurlijk heel fijn. Ook omdat wij ook veel aan recycling en duurzaamheid doen en dit bedrijf dus bij ons past. Steenbergen recyclet van alles en zorgt dat kostbare grondstoffen niet verloren gaan. Dat doen wij ook met het Repair Café, de kledinguitgifte, het sparen van doppen voor de opleiding van geleidehonden en mobiele telefoons voor Stichting Opkikker.”

Bedrijven en particulieren kunnen hun oud ijzer, apparaten, bedrading en dergelijke tot en met 24 december inleveren aan Rhienderstein14 in Brummen.