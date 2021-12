Sprankelende kerstshow bij Tuincentrum Bloemendaal

DREMPT – Nu Sinterklaas weer vertrokken is, breekt voor menigeen het moment aan om het huis in gezellige kerstsfeer te brengen. Tuincentrum Bloemendaal is in de afgelopen weken geheel omgetoverd in kerstsfeer. De kerstshow bestaat uit moderne maar ook traditionele kleuren en trends. Iedereen kan terecht voor de mooiste kerstartikelen, maar ook voor woonaccessoires.Bij de kerstbomenverkoop buiten kunnen bezoekers de perfecte Nordmann boom vinden. “Onze Nordmann bomen zijn vers van eigen kwekerij gezaagd en in verschillende afmetingen, van 60 centimeter tot 6 meter. Binnen in één van de kassen zijn tevens bomen in pot te vinden. Ook de bloemstukken en kerstbakjes, gemaakt door onze flowergirls, mogen deze kerst natuurlijk niet ontbreken in huis”, aldus Daphne. Het Tuincentrum is maandag tot en met zaterdag geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.Het team is trouwens nog op zoek naar een nieuwe medewerker met passie, die in het tuincentrum wil komen werken. “Wij zijn hard op zoek naar een bloemist / tuincentrummedewerker die ons team wil komen versterken. Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen. Ook een hovenier kunnen we nog goed gebruiken.”