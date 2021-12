SP Rheden doet niet mee met gemeenteraadsverkiezingen

RHEDEN – De SP doet in Rheden niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Dat besluit heeft de Rhedense afdeling ‘met pijn in het hart’ genomen tijdens de ledenvergadering op woensdag 24 november. Er zijn niet genoeg geschikte kandidaten gevonden voor de kieslijst.

Afdelingsvoorzitter Tamara Koppelaar denkt dat dit komt doordat de afdeling tijdens de coronacrisis veel minder actief is geweest in buurt en en op straat. “Het directe contact met inwoners, maar zeker ook met onze eigen leden, heeft daaronder te lijden gehad. SP-leden staan over het algemeen liever in contact met de inwoner, dan dat ze stukken lezen en regelmatig vergaderen”, legt Koppelaar uit.

Daarnaast zijn er volgens Koppelaar andere oorzaken die het moeilijk maken om geschikte kandidaten te vinden. “Politiek staat voor veel mensen op grote afstand en steeds meer mensen raken niet alleen de interesse, maar ook het vertrouwen kwijt in de politiek. Daarnaast vraagt het raadswerk veel tijd, energie en dossierkennis.” Tot slot waren de persoonlijke omstandigheden van een aantal actieve leden van invloed op het besluit om niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De SP kwam in 2006 met drie zetels in de Rhedense gemeenteraad en was de afgelopen twee periodes de grootste oppositiepartij. “De afgelopen jaren hebben we met trots een deel van de inwoners kunnen vertegenwoordigen in de gemeenteraad en hebben we laten zien dat inwoners ons weten te vinden. De SP maakte zich in de raad én daarbuiten onder andere hard voor meer betaalbare huurwoningen in onze gemeente, voor goede huishoudelijke hulp en voor fatsoenlijke begeleiding naar werk voor mensen in de bijstand”, vat Koppelaar de laatste jaren samen.

Ze belooft wel dat de afdeling actief blijft. “Het zal anders worden als er de komende 4 jaar geen SP-fractie is in de gemeenteraad. Maar we zullen aan de slag blijven om het geluid van inwoners te horen, samen met hen op te trekken en hun stem te laten horen in het gemeentehuis. De raad is voor ons slechts één van de middelen om politiek te bedrijven, maar gelukkig niet het enige.”

Koppelaar spreekt uit dat de SP over vier jaar weer vertegenwoordigd zal zijn in de Rhedense gemeenteraad.