Sios ’61 wint simpel van Kesteren

VELP – Zaterdag 11 december speelde het eerste team van korfbalvereniging Sios ’61 uit Velp een thuiswedstrijd tegen Kesteren. Nu de trainingen en avondwedstrijden niet door kunnen gaan, vonden de leden het fijn om deze wedstrijd te kunnen spelen in de Dumpel in Velp. Enkele dames speelden na lange tijd weer mee.

Het ging vanaf het begin al vrij gemakkelijk. De verdediging hield alles goed tegen, terwijl de aanvallen prima verliepen. De aanvallen werden goed opgezet en de bal werd goed afgevangen. Er waren dan ook veel kansen en mogelijkheden en dat resulteerde in een 9-2 ruststand. Toch had Sios het gevoel dat er nog meer gescoord had kunnen worden. In de tweede helft liep Sios steeds verder weg. Het tempo werd wel steeds lager. Maar dat mocht de pret niet drukken. Uiteindelijk won Sios ’61 met met 15-5. Op 15 januari speelt het eerste team van Sios de volgende wedstrijd.