Sinterklaas op bezoek bij kindcentrum de Vossestaart

HALL – Op woensdagochtend 1 december wachtten de kinderen van de Vossestaart in Hall vol spanning op het plein op de komst van Sinterklaas. Toen er opeens twee Pieten aankwamen, bleek Sinterklaas zoek te zijn. Na even gezocht te hebben, vonden de kinderen Sinterklaas in het bed dat al weken voor hem klaarstond in het speellokaal. Zachtjes maakten de kinderen de slapende Sinterklaas wakker.

In het speellokaal van de school kon Sinterklaas even later gelukkig op voldoende afstand zitten van de kinderen. Sint had voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 iets in zijn grote boek staan en er werd gezongen en gedanst. De kinderen mochten daarna zelf een cadeautje uitzoeken in het Pietenwinkeltje.

In groep 5 tot en met 8 waren de kinderen druk geweest met mooie surprises en gedichten. Aan het eind van de ochtend werden Sinterklaas en zijn Pieten uitgezwaaid door alle kinderen.