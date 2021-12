Sinterklaas en Pieten op bezoek bij VVO

ROZENDAAL – De jeugd van voetbalvereniging VVO in Rozendaal kreeg onlangs voornaam bezoek. Sinterklaas en een aantal Pieten kwamen langs. Dat deden zij natuurlijk niet met lege handen. Door een handige samenwerking met de Lidl in Velp konden alle kinderen van een tasje met lekkers worden voorzien.

De Sint is erg blij dat VVO de trainingen naar voren heeft kunnen halen, vroeger op de dag, zodat er toch getraind kon worden. Zonder sport was de Sint nooit zo oud geworden! De Pieten trainden zelfs nog even mee en sloten netjes om 16.45 af.