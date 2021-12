Sem uit Rheden wint publieksprijs National Geographic Fotowedstrijd 2021

RHEDEN – Sem Scheerder (11 jaar) uit Rheden heeft de publieksprijs National Geographic 2021 in de junior categorie Landschap gewonnen. Hij won deze prijs met zijn met zijn inzending: Heide in de mist.

De jury én het publiek kozen uit ruim 13.000 inzendingen hun winnaars in de categorieën Mens, Dier en Landschap. Daarnaast waren er ook prijzen in drie Junior-categorieën: Dier, Landschap en Raar Maar Waar. Per categorie werd er een jury- en een publiekswinnaar gekozen.