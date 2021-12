ELLECOM – Zaterdag 11 december was OSC uit Oosterhout te gast bij SC EDS aan de Eikenstraat in Ellecom. De spanning was te snijden, de winnaar van deze wedstrijd zou kampioen zijn. Matthijs scoorde de 1-0 en Abel benutte een penalty, 2-0. Net voor rust maakte de gasten een treffer. Maar na een spannende tweede helft bleven de punten in Ellecom.