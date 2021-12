Rozendaalse Veld blijft open voor loslopende honden

DE STEEG/ROZENDAAL – Een meerderheid van de raadsleden van de gemeente Rheden heeft ingestemd met een motie die het hondenlosloopgebied op het Rozendaalse Veld moet behouden.

Met de boodschap ‘gemeente, pak uw regie en handhaaf het huidige losloopgebied op het Rozendaalse Veld – nu én in de toekomst!’, dienden VVD, GPRB en Krista den Hertog en Erik Roumen van D66 in oktober al de motie ‘Los,sociaal en betrouwbaar’ in. In de raadsvergadering van 19 oktober werd de stemming van de motie gestaakt met 12 stemmen voor en 12 stemmen tegen. Tijdens de raadsvergadering van 14 december werd de motie opnieuw ter stemming gebracht. Deze keer wisten de indieners een meerderheid te behalen en werd de motie met 16 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen.

Hondenbezitters reageerden eerder dit najaar ongerust toen bekend werd dat de Provincie plannen heeft om het Rozendaalse Veld een recreatiezonering te geven. Door het toekennen van zo’n zonering zouden loslopende honden op het Rozendaalse Veld verleden tijd worden. Een groep hondenbezitters verenigde zich en riep op om in actie te komen tegen deze provinciale plannen. Het gebied in een van de weinige gebieden in de regio waar honden in de natuur los mogen lopen.