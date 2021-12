Rotonde Dieren Noordoost weer open

DIEREN – Met een rondje op de fiets opende wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden vrijdagmiddag 10 december om 16.00 uur de vernieuwde rotonde bij de Spar in Dieren Noordoost. De weg was sinds 1 november afgesloten. De rotonde is opnieuw ingericht, met vrijliggende fietspaden in twee richtingen. Bromfietsers maken vanaf nu gebruik van de rijbaan en niet langer van het fietspad. De nieuwe rotonde moet de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger maken. Daarnaast is de Harderwijkerweg vanaf de Imboslaan tot en met de rotonde opnieuw geasfalteerd, evenals de vrijliggende fietspaden naar de rotonde toe. Ook is een deel van het regenwater afgekoppeld. De herinrichting kwam tot stand in samenwerking met wijkplatform DiNo.

Foto: Linda Peppelman