RondjeVoorDeBar.nl opnieuw gelanceerd

VELP – Horecazaken die wel een financieel steuntje kunnen gebruiken in deze moeilijke tijden, kunnen zich wederom aanmelden op RondjeVoorDeBar.nl. Mensen die een bedrijf een warm hart toedragen, kunnen via iDeal een donatie doen, die wordt uitbetaald op de rekening van de ondernemer.

Initiatiefnemer is Jochem Pluim van 22 jaar, woonachtig in Velp en bovenal zoon van een kroegbaas. Het initiatief was al eerder actief in eerdere lockdowns, maar werd later weer offline gehaald na de heropening van de horeca, afgelopen april. Nu de horeca weer beperkt wordt in haar openingstijden en er zelfs gevreesd wordt voor wederom een algehele sluiting, is het platform weer gelanceerd.

“Omdat ik inzag dat de coronamaatregelen niet houdbaar zijn voor zelfstandige horecaondernemers, voelde ik me geroepen om iets te doen. Nou ben ik hobbymatig veel bezig met IT en software-development en zo heb ik RondjeVoorDeBar in november 2020 als proof-of-concept gebouwd”, aldus Jochem.

“Omdat ik inzag dat hier best vraag naar is, heb ik destijds besloten het platform live te zetten voor algemeen gebruik. Zo heeft elke horeca-ondernemer een toegankelijke en makkelijke manier om donaties van trouwe gasten te ontvangen, zonder dat er een wildgroei aan GoFundme, Kickstarter en andere doneerpagina’s ontstaat.”

www.rondjevoordebar.nl

facebook.com/rondjevoordebar