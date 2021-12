Rolstoelsporten proberen tijdens nieuwjaarsinstuif

VELP – Mensen die in een rolstoel zitten en niet lang kunnen staan of lopen of anderen die eens willen ervaren hoe het is om te sporten in een rolstoel, zijn op woensdag 5 januari welkom op de nieuwjaarsinstuif van Sportbedrijf Rheden. Tussen 12.00 en 13.00 uur is er een rolstoelclinic in sporthal De Dumpel in Velp. Hier worden ook wekelijks verschillende rolstoelsporten beoefend.

Tijdens deze clinic maken de deelnemers onder andere kennis met rolstoelbasketbal, gegeven door de Rhedense Rollers. Rolstoelbasketbal is een veelzijdige en snelle teamsport, waarbij samenwerken om te scoren en te verdedigen belangrijk is. Ook is er rolstoeltennis, gegeven door TV Beekhuizen. Rolstoeltennis is een sport die ‘rollers’ en ‘lopers’ ook prima tegen elkaar kunnen spelen, het is daarmee echt een inclusieve sport.

Online aanmelden voor deze instuif is verplicht via www.sportbedrijfrheden.nl. Op deze website staan ook de dan geldende coronamaatregelen.