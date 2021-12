Robert de Haan blikt terug op uitermate succesvol seizoen

EERBEEK – Voor autocoureur Robert de Haan is ook 2021 een seizoen geworden waarin hij grote indruk maakte als coureur. Het vijftienjarige supertalent uit Eerbeek beklonk in Brands Hatch een weergaloos debuutseizoen in de autosport met de rookietitel in het Ginetta G40 Junior Championship en werd vierde totaal. Hij won maar liefst vier races in het prestigieuze Britse kampioenschap. Ook maakte hij zijn debuut in de Formule 4.

“Ik ben er erg blij mee”, zei Robert over zijn rookietitel in het kampioenschap, waarin voorheen ook McLaren Formule 1-coureur Lando Norris in de autosport debuteerde. “Het is een echt goed seizoen geweest. Ik heb twee races gewonnen op het circuit van Thruxton, één op Knockhill en één op Silverstone.”

Tijdens het laatste raceweekeinde werd hij tweede, tiende en tweede in de respectievelijke races. Hij blikt terug met een goed gevoel. “Ik vind het Ginetta G40 Junior Championship een heel leuke klasse, waarin ik heel veel geleerd heb. Het was nog moeilijker dan gedacht, want het deelnemersveld was heel zwaar.”

Kampioen

Dat Robert rookiekampioen is geworden, is uiteraard knap. Zeker ook omdat de rijder van Richardson Racing één van de jongsten was in een sterk bezette klasse van jonge autosporttalenten. Hij ging nota bene in Engeland rijden omdat dat het enige land in Europa is waar hij als veertienjarige al in auto’s mocht racen. Toch verbaast zijn succes niet, gezien zijn indrukwekkende staat van dienst.

Zo won de snelle Gelderlander halverwege het seizoen het Franse Formule 4-talentenprogramma van Feed Racing, mede opgezet door oud-Formule 1-wereldkampioen Jacques Villeneuve. Na een competitie tegen maar liefst 70 andere coureurs won Robert begeleiding en ondersteuning in een Formule 4-kampioenschap voor 2022.

Eind vorig jaar won hij al het Ginetta Junior Scholarship, nota bene als eerste niet-Brit. Destijds versloeg hij 60 concurrenten. Het leverde hem een jaar ondersteuning in het Ginetta G40 Junior Championship op. In de jaren daarvoor was hij actief in de kartsport en won daar de ene na de andere titel zoals het Nederlands kampioenschap Rotax Max, de Rotax Max Grand Finals en met Energy Kart de winst in het Duitse OK Junior-kampioenschap.

Terugblikkend op zijn seizoen in het Ginetta G40 Junior Championship springt voor Robert zijn eerste overwinning op het circuit van Thruxton erbovenuit. “Ik moest er heel hard voor vechten. Dat was supermooi.”

Nu heeft hij bewezen dat hij dus ook in de autosport zijn mannetje staat. “Het racen in de Ginetta is echt goed geweest”, concludeerde hij dan ook tevreden. Dat geldt overigens niet alleen voor zijn race craft. Omdat het Ginetta G40 Junior Championship alle wedstrijden op het Britse eiland hield, is zijn Engels met sprongen vooruitgegaan. “Op school haal ik nu heel goede cijfers voor Engels. Tijdens een raceweekend praat je alleen maar met Engelsen. Daar leer je veel van.”

Jongste Nederlander

In voorbereiding op komend seizoen heeft de Eerbeekenaar inmiddels al twee weekeindes in de Formule 4 gereden; één in het Italiaanse Formule 4-kampioenschap op het circuit van Monza en één in het Duitse Formule 4-kampioenschap op de Nürburgring. Dat deed hij namens het Nederlandse topteam Van Amersfoort Racing, dat eerder Max Verstappen begeleidde richting de Formule 1. Op het circuit van Monza was Robert de jongste Nederlander ooit in de Formule 4.

“Tijdens het eerste weekend in Italië moest ik nog wennen natuurlijk, maar we hebben het goed opgepakt. De snelheid is er”, zegt Robert. “We maken goede stappen vooruit. Het is heel anders dan de Ginetta Cup. Je hebt met ‘vuile lucht’ van de auto voor je te maken. Dat is niet per se moeilijk, het is gewoon anders en daar moet je aan wennen.”

Vooral zijn weekeinde op de Nürburgring ging heel goed. Op het roemruchte voormalig Formule 1-circuit werd Robert twee keer vijfde en een keer vierde. Hij won meteen het rookie-klassement. Uiteraard was hij daar blij mee. “Ik had niet echt verwachtingen toen ik daarnaartoe hing. De bedoeling was zoveel mogelijk te leren en dat heeft goed uitgepakt. Dat ik de beste rookie werd, is goed voor mijn zelfvertrouwen!”