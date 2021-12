Rijk geeft 2,7 miljoen voor woningbouw in Velp

VELP – De gemeente Rheden krijgt een rijksbijdrage van 2,7 miljoen euro voor de bouw van woningen op het ziekenhuisterrein in Velp. Het geld komt uit de subsidiepot ‘woningbouwimpuls’, waarmee het rijk wil stimuleren dat er sneller (betaalbare) woningen worden gebouwd in Nederland. In totaal krijgen 33 gemeenten, waaronder Rheden, deze subsidie van het rijk. Dat maakte het ministerie woensdag 15 december bekend.

Wethouder Ronald Haverkamp noemt de rijksbijdrage ‘fantastisch nieuws’. “Eerst kregen we 8 ton subsidie van de provincie Gelderland en nu 2,7 miljoen van het rijk voor onze woningbouwplannen in Velp.” Er zijn volgens de wethouder nu geen financiële belemmeringen meer voor de bouw op het ziekenhuisterrein.

Het is de bedoeling dat de komende tien jaar 786 woningen worden gebouwd op het ziekenhuisterrein. Ziekenhuis Rijnstate vertrekt in 2023 en als alles meezit kan in de loop van dat jaar met de bouw worden begonnen. Het bouwen van woningen is voor de gemeente Rheden heel belangrijk. Net als elders in het land telt de gemeente Rheden veel woningzoekenden, maar de bouwmogelijkheden zijn schaars. Het gevolg is dat veel mensen naar elders verhuizen.

De bouw op het ziekenhuisterrein, in het zogenoemde IJsseldistrict, biedt woningzoekenden uit de gemeente Rheden de mogelijkheid om in Velp in een moderne, duurzame en groene wijk te gaan wonen. In de nieuwe wijk komen veel verschillende soorten koop- en huurwoningen, waarvan minimaal 70 procent in de categorie ‘betaalbaar’ wordt gerealiseerd. De nieuwe woonwijk moet een aantrekkelijk entree voor Velp worden, die zich kenmerkt door een grote groene ruimte, bomen en waterpartijen. Het hart van de wijk wordt gevormd door een autovrij gebied met woonblokken in verschillende hoogten.

Wethouder Haverkamp verwacht dat de komst van de nieuwe wijk een kwaliteitsimpuls is voor Velp en dat winkels, scholen en andere maatschappelijke voorzieningen behouden blijven.

Foto: Sarina Scheper/Persbureau Heitink