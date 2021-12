Rheden sluit aan bij Schone Lucht Akkoord

GEM.RHEDEN – Gemeente Rheden heeft zich aangesloten bij Het Schone Lucht Akkoord. Dit is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten, met als doel de luchtkwaliteit te verbeteren.Zo willen de deelnemende organisaties ervoor zorgen dat mensen langer, gezonder en in een schonere omgeving kunnen leven.

In het Schone Lucht Akkoord en de daaraan verbonden uitvoeringsagenda staan concrete afspraken en gezamenlijke acties om te werken aan schone lucht. Het akkoord richt zich op verschillende thema’s, zoals mobiliteit, mobiele werktuigen, industrie, houtstook, binnenvaart en havens, landbouw, internationaal luchtbeleid en participatie.

De interesse van de gemeente Rheden om zich aan te sluiten is vooral ontstaan door de overlast die wordt veroorzaakt door houtstook. De afgelopen jaren ontvangt de gemeente hierover regelmatig meldingen en zij ziet hierin ook een toename. Inwoners geven aan gezondheidsklachten te ervaren zoals hoesten en benauwdheid. Ook geven ze aan dat ze vanwege de rook en geur hun huis niet voldoende kunnen ventileren.

“Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met astma of COPD, hart- en vaatziekten zijn extra gevoelig voor de rook die vrijkomt bij het stoken van hout. En juist in deze coronatijd is het belangrijk je huis goed te ventileren. Daarom is deelname aan dit akkoord belangrijk. Het helpt ons om kennis uit te wisselen en meer samen te werken. Bovendien kunnen we zo gebruik maken van geld voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit”, aldus Gea Hofstede, wethouder Gezondheid. Ook komt steeds meer de vraag op of het verwarmen van huizen met hout of houtsnippers klimaatneutraal is. Deelname aan het akkoord helpt de gemeente om kennis uit te wisselen en samen te werken. Ook kunnen gemeenten gebruik maken van gelden voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.