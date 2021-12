Retrospectief: Zwembad de Hangmat

Rhedenaren zullen dit stukje van hun dorp snel herkennen. Centraal op de foto zien we openluchtzwembad De Hangmat aan de IJsselsingel. Deze luchtfoto is gemaakt in 1968 en het nieuwe zwembad is dan pas een paar jaar open. Wat daarbij ook opvalt, is dat de sporthal nog gebouwd moet worden, evenals de accommodaties van de sportclubs in de strook tussen IJsselsingel en Kanovijver.

Achter het zwembad – aan de bovenzijde van de foto – staan ook grote veranderingen te gebeuren. We zien al dat gewerkt wordt aan de snelweg 48, de huidige A348. Met een kabelbaan wordt het zand voor de hoog liggende autoweg aangevoerd.

Maar de meest ingrijpen verandering staat helemaal boven aan de foto te gebeuren. Links is nog net de splitsing te zien van de IJssel en de nieuwe rivierarm die al gegraven is. Dat stuk bij Rheden maakte deel uit van de grootscheepse rivierverlegging die werd uitgevoerd in het kader van de Rijnkanalisatie. Doel was om middels stuwen in de Rijn – onder meer bij Driel – de waterstand in de Rijn en ook in haar zijrivier de IJssel te reguleren. De sterk meanderende IJssel werd om die reden ontdaan van een paar grote lussen. In 1954 was dat al bij Doesburg gebeurd (bocht het Zwarte Schaar werd eruit gehaald), en in de jaren ’60 gebeurde dat bij Lathum en Giesbeek en, in mindere mate, bij De Steeg. Direct resultaat was dat de gemeente Rheden een groot deel grondgebied verloor aan de toenmalige gemeente Angerlo, omdat het Rijk als gemeentegrens ook na het rechttrekken van de IJssel, de rivier als gemeentegrens aanhield. Een ander direct gevolg was, dat zowel het dorp Rheden als Lathum het directe contact met de rivier verloor. Voor de industrie van Rheden werd dat opgelost, door de zijtak die via De Steeg onder de brug met de A348 bereikbaar bleef.

De oude bedding van de IJssel – waar op deze foto het schip vaart – was vervolgens het begin van het zandwinninggebied Rhederlaag. Daar is inmiddels 300 hectare wateroppervlak ontstaan en ook een enorm groot recreatiegebied. De ontwikkeling daarvan startte in 1971.