Retrospectief: Het Leusveld, Hall

Wie gebruikmaakt van het Hallse (fiets)pad komt door een prachtig bosgebied. Men ziet er prachtige natuur en in verte ook een fraai landhuis Het Leusveld staan. Het is een mooi riant gebouw compleet met toren en uurwerk.

Het Leusveld is in 1911 gebouwd als jachthuis door de Twentse textielbaron Nairac. Hij kocht het landgoed van dr.J.W.C. Goedhart. In oude stukken is te lezen dat jhr. J.W.C, van Vrijberghe dit in bezit had en in 1876 aan Goedhart verkocht. Het huis werd niet door hem bewoond, maar alleen gebruikt bij jachtpartijen die soms enkele dagen duurden. De gasten die hij voor het jachtfeest uitnodigde, konden dan hier logeren in de vele kamers van het gebouw.

In het begin van de vorige eeuw was er in de bossen in die omgeving veel wild. Rijke mensen kochten een bos- en natuurgebied en gingen een paar keer per jaar op het aanwezige wild jagen. In die tijd werd er nog veel verdiend in de textiel en Nairac kon zich een groot jachtgebied veroorloven. Hij stelde jachtopzieners aan die het gebied moesten ‘bewaken’ voor stropers.

De naam Leusveld is afkomstig van het woord ‘rietveld’. Vroeger stond er alleen een boerderij met 63 hectare grond. Het waren bos- en weidegronden.

In 1921 kwam zowel het Jachthuis als de uitgestrekte terreinen er omheen in handen van de bosbouwer G.E. Beker. Deze familie bleef op het Leusveld wonen tot 1962. Al in 1956 was het landgoed aangekocht door de levensverzekering maatschappij RVS.

Het grote landhuis raakte in verval. Het ging beter toen het gehele landgoed, met overheidssteun, in 1970 werd aangekocht door de Vereniging Tot Behoud van Natuurmonumenten.

Het thans 150 hectare grote landgoed is gedeeltelijk natuurreservaat, waar veel wild verblijft, zoals reeën en haviken. Het is een terrein geworden met een ongekende rijkdom aan flora en fauna. Natuurgidsen komen hier graag om te inventariseren wat er allemaal groeit en bloeit. Omdat de natuur zoveel mogelijk met rust wordt gelaten, komen er steeds meer wildsoorten die zich hier helemaal thuis voelen.

Het jachthuis met opvallende toren werd in 1973 verpacht aan kunstschilder Henk Peeters, die het gebouw weer in oude luister heeft gerestaureerd. Nadien hebben er verschillende families gewoond.