Retrospectief: Gietelsche Brouwerij in Gietelo

Op het hoek Haanstraat en Deventerweg staat een wit gebouw. Niets herinnert eraan dat hierin vroeger Café De Gietelsche Brouwerij was gevestigd. Lange jaren is het café een centraal punt geweest van de buurtschap Gietelo tussen Voorst, Klarenbeek en Bussloo. Gietelo is een kleine, maar zeer oude nederzetting. Het valt onder het dorp Voorst. De naam Gietelo moet, naar verteld wordt, afgeleid zijn van Geitenbos. De uitang ‘lo’ zou duiden op het feit dat hier oorspronkelijk veel bos was. Of ‘giete’ afgeleid is van ‘geiten’ weet men niet, maar men denkt dat Giethoorn ook zo aan deze naam is gekomen.

De geschiedenis van De Gietelsche Brouwerij gaat terug tot de 18e eeuw. In die tijd werden de Markevergaderingen hier gehouden. In het pand was een boerderij, een café en herberg. Vroeger gingen de mensen die van verre naar de kerk in Bussloo gingen hier graag zich even opwarmen en verpozen. Ze waren graag te gast bij Piet en Doortje Nuesink.

Vroeger was het een stamkroeg voor Jan en alleman die graag in het bruine café een borreltje pakte. Bij mooi weer kon men heerlijk buiten onder de bomen zitten. Boeren en burgers die op doortocht waren, kwamen hier graag.

Vanaf 1700 werd hier ook bier gebrouwen. Dit werd gedaan door de bewoners van landgoed De Poll en de kastelen in de buurtplaatsen. Op de deel is nog lang een cirkel klinkerpad te zien geweest als restant van de rosmolen die door een paard werd voortgetrokken.

Het café werd een tijdlang door het echtpaar Nuesink beheerd. Jongeren bezochten graag de oude uitspanning. Ze gingen er biljarten of een kaartje leggen. De jongeren hadden het dan altijd over ‘een kaartje leggen bij Doortje van de Koperen Ketel’.

Na het vertrek van het echtpaar raakte de voormalige brouwerij, die eigendom was van het landgoed De Poll, sterk in verval. Vooral het achterhuis, het boerderijgedeelte, zakte in. Omdat het een monument is , mocht er weinig aan veranderd worden. Toch werd een nieuwe eigenaar gevonden die het pand keurig restaureerde. Helaas is de oude naam nog niet terug gekomen. De eeuwenoude eik doet het nog steeds goed bij de Gietelsche Brouwerij.