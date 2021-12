Retrospectief: Bezoek van de Duitse keizer

Op 9 augustus 1909 bracht de Duitse keizer Wilhelm II een bezoek aan De Steeg. Aan Middachten, om precies te zijn. Hij werd met zijn gevolg op het kasteel ontvangen door gastheer Graaf Bentinck. Het was geen officieel staatsbezoek. De Nederlandse regering was opvallend afwezig en de optie om de keizer een bezoek aan de Nederlandse koningin te laten brengen op Het Loo in Apeldoorn, werd diplomatiek maar ook beslist van de hand gewezen.

Een bezoek van iemand als de Duitse keizer was overigens niet iets dat met een telefoontje werd beklonken. Daar ging jaren van voorbereiding aan vooraf. Al in 1905 werd bijvoorbeeld opdracht gegeven voor de bouw van een post- en telegraafkantoor in De Steeg. De keizer en zijn gevolg hadden immers een goed werkend en betrouwbaar communicatienetwerk nodig. Dus liet Bentinck op eigen terrein door de Dierense architect Uiterwijk een pand ontwerpen, dat ook nu nog opvalt als een gebouw in Duitse vakwerkstijl. Het deed in augustus 1909 goede dienst en werd na het belangrijke bezoek aan de posterijen verhuurd.

Willem II, keizerin Augusta en een groot gevolg van veertig personen, arriveerde op maandag 9 augustus 1909 per trein vanuit Kleef. Er waren speciaal wissels aangebracht om de trein, bestaande uit tien wagons en twee bagagewagens, vanuit Arnhem op het hoofdperron te kunnen laten stoppen. In het Algemeen Handelsblad van een dag later lezen we dat op het station veel bewaking was van ‘marechaussées en detectives’. Ook werd opgetekend dat Graaf Bentinck enkele malen een paar passen vanuit de wachtruimte het perron op deed, om in de richting Arnhem te turen naar de komst van de keizerlijke trein.

Precies op het aangekondigde tijdstip rolde de trein om 13.35 uur het prachtig versierde stationnetje van De Steeg binnen. De krant schrijft: ‘Zijne majesteit droeg de generaalsuniform der infanterie met witten broek. Graaf Bentinck was gekleed in wandelkostuum.’

Vanaf het station vertrok de stoet in open koetsen over de Hoofdstraat naar Middachten. Op de foto is de open statiekoets te zien, met daarin de keizer en Graaf Bentinck. Naast de koets rijdt Graaf Willem Bentick in wit gala-uniform.