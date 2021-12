Renovatie Speeltuin Kindervreugd stapje dichterbij

DOESBURG – Woensdag 1 december was een belangrijk moment voor Speeltuin Kindervreugd In Doesburg. In het clubgebouw aan de Marijkelaan vond de ondertekening van de overeenkomst plaats tussen Gestichten Doesburg, Speeltuinvereniging Kindervreugd en de gemeente Doesburg. Met deze handtekeningen op papier komt de renovatie van het speeltuingebouw weer een stukje dichterbij.

De speeltuin Kindervreugd heeft het gebouw dat op het terrein staat al in gebruik sinds Ria van Halteren van het bestuur zich kan herinneren. Een officiële bruikleenovereenkomst stond al die jaren echter nooit op papier. Ria had hier geen idee van. “Toen we met de Gestichten in gesprek raakten, kwam dit ineens aan het licht en dat was wel even schrikken”, vertelt ze.

Speeltuin Kindervreugd kwam eerder dit jaar in zwaar weer. Nicole Hammink, raadslid van de SP, startte een crowfdfundingsactie om de speeltuin te redden. Door coronamaatregelen en verschillende lockdowns waren de inkomsten van Kindervreugd drastisch gedaald. Verhuur en bingo’s gingen niet door, ijsverkoop was verboden en de speeltuin was enige tijd gesloten. De speeltuin kon geen aanspraak maken op tegemoetkomingen van de overheid en een sluiting leek na ruim 70 jaar onafwendbaar. De Doesburgers bleken de speeltuin echter een warm hart toe te dragen en binnen de kortste keren werd het streefbedrag behaald.

Naast het behaalde bedrag leverde de actie de speeltuin nog meer op. De actie werd opgemerkt door de Gestichten Doesburg, die met Ria in gesprek ging over mogelijke steun. Zij besloten een bijdrage te willen leveren aan het behoud van de speeltuin en de renovatie van het speeltuingebouw.

Aan hun bijdrage verbonden de Gestichtingen wel de voorwaarde dat het juridisch eigendom van het gebouw moest worden geregeld. Het gebouw was dan wel in gebruik door de vereniging, maar juridisch eigendom van de gemeente, omdat het op gemeentegrond staat. Het college van B&W van Doesburg besloot aan het verzoek van de Gestichten haar medewerking te verlenen en zo werd woensdag de nieuwe overeenkomst ondertekend.

Wethouder Birgit van Veldhuizen is blij met het initiatief: “Speeltuin de Kindervreugd bestaat al erg lang en wordt druk bezocht door de kinderen en ouders in de buurt. De vrijwilligers onderhouden het pand al jaren, vol enthousiasme. Wij vinden het een prachtig gebaar dat de Gestichten Doesburg willen bijdragen om dit mooier te maken, en werken dan natuurlijk ook mee om een en ander juridisch geborgd te hebben.”

Het plannen maken voor de renovatie is al in volle gang. “Je kent het straks niet meer terug”, aldus Ria. “Het wordt een duurzaam gebouw, waar waarschijnlijk ook zonnepanelen op komen. Binnenkort komt de aannemer om de plannen concreet te maken. Naar alle waarschijnlijkheid start de verbouwing in het najaar van 2022.”

Foto: Cynthia Vos

Foto: Wethouder Birgit van Veldhuizen en voorzitter Ria van Halteren van speeltuin Kindervreugd tekenen een gebruiksovereenkomst voor het clubgebouw