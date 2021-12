PvdA Rheden stelt kandidatenlijst vast

RHEDEN – De PvdA afdeling Rheden heeft vandaag de kandidatenlijst vastgesteld voor de GR’22 verkiezingen. De lijst is een combinatie van ervaren politici en enthousiaste en talentvolle nieuwe kandidaten.

De lijst wordt aangevoerd door wethouder Gea Hofstede en de huidige fractievoorzitter Marleen Noorland. Gea Hofstede werd aangewezen als lijsttrekker. De lijsttrekker is blij met deze mooie en diverse lijst waar ervaring en nieuw talent samenkomen. Ze noemt het ‘een prachtig team’.

In totaal telt de kandidatenlijst maar liefst 18 namen. Opvallend is het grote aantal jongere kandidaten hoog op de lijst. De jongste is 28 jaar. Het afdelingsbestuur is daar trots op. De afdeling Rheden-Rozendaal heeft de laatste paar jaar veel jongere leden mogen begroeten. Zij hebben ook aandacht voor zaken die jongeren belangrijk vinden. Hun inbreng is terug te zien in het verkiezingsprogramma ‘Thuis in Rheden’.

Samen met de kandidatenlijst werd ook het verkiezingsprogramma voor de komende 4 jaar vastgesteld. De PvdA gaat de verkiezingen in met de leus: ‘Thuis in Rheden’. Belangrijke onderwerpen in het programma zijn volkshuisvesting, duurzaamheid en klimaat, gelijke kansen, werk en inkomen en veiligheid. Verder heeft de partij voor elk dorp een aantal specifieke wensen. Het complete verkiezingsprogramma is te vinden op de website van de PvdA: www.rheden.pvda.nl/standpunten

De complete kandidatenlijst is als volgt: 1. Gea Hofstede (50), 2. Marleen Noorland (61), 3. Willem Heesen (38), 4. Mehmet Sahan (34), 5. Goos Hageman (68), 6. Tim Cator (28), 7. Mark Doornbos (30), 8. Rob van der Weijden (65), 9. Joppe de Ruiter (47), 10. Arie Teeuw (65), 11. Hans Bosman, 12. Inge Booij, 13. Jan ter Avest, 14. Tom Couwenhoven, 15. Franske Brand, 16. Ella Schadd, 17. Niels Booij, 18. Henk van Valburg.