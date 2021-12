PvdA brengt chocolade naar vrijwilligers

GEM. RHEDEN – Op dinsdag 7 december, Nationale Vrijwilligersdag, heeft de afdeling Rheden van de PvdA de vrijwilligers in de gemeente in het zonnetje gezet. Dit werd gedaan door bij alle elf dorpshuizen een aantal repen chocolade te brengen. Lijsttrekker Gea Hofstede verraste de vrijwilligers bij de dorpshuizen in Velp. Fractievoorzitter Marleen Noorland ging langs bij de dorpshuizen in Rheden en Dieren. Ook de andere dorpshuizen in de gemeente ontvingen een smakelijke verrassing voor hun vrijwilligers. “De Rhedense samenleving drijft op onze vrijwilligers. Ze zijn onbetaalbaar en zorgen met hun inzet voor zoveel plezier voor anderen”, aldus Gea Hofstede. “Wij zetten hiermee niet alleen de vrijwilligers in de dorpshuizen in het zonnetje maar ook al die andere vrijwilligers in onze gemeente. Bedankt en petje af voor jullie inzet!”

De PvdA weet uit ervaring hoe belangrijk vrijwilligers zijn. “Wij spreken ze dagelijks. Ze maken het functioneren van sportverenigingen, fanfares, de scouting en dergelijke mogelijk. Alleen bij de 1 dorpshuizen in onze gemeente is het aantal actieve vrijwilligers al ver over de 200. We hebben dus een keuze moeten maken”, meldt de Rhedense afdeling.