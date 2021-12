Presentje voor Zonnebloemers

DIEREN – Deelnemers van De Zonnebloem afdeling Dieren zijn verrast met een mooie kerstattentie. Omdat veel activiteiten niet door kunnen gaan en contacten met dierbaren door de coronaregels op een laag pitje staan, is een presentje zeer welkom. Alle vrijwilligers hebben hun deelnemers bezocht om hen te verrassen met een mooie amaryllisbol en een Zonnebloem-regioblad.

Zo was ook Joke Kip blij met de attentie. Zij is altijd een trouwe bezoekster bij de maandelijkse bingo en ontbreekt zelden bij de overige activiteiten. Ondanks deze moeilijke tijd is zij haar humor niet verloren en staat zij positief in het leven. Mevrouw Kip heeft veel bewondering voor de vrijwilligers en hoopt als het weer kan, nog lang deel te kunnen nemen aan de activiteiten van de Zonebloem.