Politie wijst Doesburg op gevaren van cybercrime

DOESBURG – “Mevrouw, heeft u uw telefoon beveiligd?” Marcel Legerstee van de politie stapt af op een groepje vrouwen dat op de Doesburgse markt loopt. Legerstee wil met ze in gesprek over internetveiligheid, cybercrime en oplichting via whatsapp en e-mail.

Donderdag 9 december stond Legerstee met het Mobiel Media Lab op de markt in Doesburg. In deze grote truck wordt voorlichting gegeven over cybercrime, een steeds groter wordende vorm van criminaliteit. Wijkagent Habib Ilbay is deze middag ook present en legt uit waarom: “We zien landelijk, dus ook in Doesburg, een grote verschuiving. De ouderwetse diefstallen en inbraken worden een stuk minder. Het aantal aangiftes van digitale criminaliteit neemt snel toe. Het is belangrijk om mensen goed voor te lichten en daarmee dit soort criminaliteit te voorkomen.”

In de bus kunnen belangstellenden informatieve filmpjes kijken over de verschillende soorten cybercrime waar ze mee te maken kunnen krijgen. Maar belangrijker is misschien nog wel de uitleg die ze daarbij krijgen. Marcel Legerstee vertelt: “Cybercriminelen gaan heel sluw te werk. Het is belangrijk je bewust te zijn van mogelijke gevaren.”

Een bekende manier van oplichting is via WhatsApp. “Criminelen doen zich voor als kind, ouder of vriend met een nieuw telefoonnummer en vragen om geld. Bel altijd die persoon eerst op om na te vragen of het wel klopt.” Ook telefoontjes van bank- of helpdeskmedewerkers kun je in eerste instantie maar het best wantrouwen. “Geef nooit persoonlijke informatie, bankgegevens of je pincode. Als je twijfelt of iets klopt, hang dan op.”

Er is nog veel te winnen, merken de agenten in Doesburg. “Mensen weten wel iets van internet en beveiliging, maar helaas nog te weinig”, concludeert wijkagent Ilbay. “Met name oudere mensen worden steeds vaker slachtoffer. We hopen dat we met dit soort actie de bewustwording kunnen vergroten. Daarmee kunnen we een hoop ellende voorkomen.”

Foto: Linda Peppelman