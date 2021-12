Pilot snelheidsverlaging Kanaal Zuid niet verlengd

GEM. APELDOORN – De pilot met een lagere snelheid langs Kanaal-Zuid in de gemeente Apeldoorn is beëindigd. Het college van B&W heeft besloten om met de proef te stoppen, mede naar aanleiding van het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie. Nadat er meerdere bezwaren binnenkwamen tegen de snelheidsverlaging, oordeelde de commissie onder andere dat het besluit overhaast genomen is.

Tegen het verkeersbesluit kwamen vijf bezwaren binnen. Deze draaiden vooral om de klacht dat de verschillende belangen en de effecten op de overige wegen onvoldoende zorgvuldig zijn afgewogen. De onafhankelijke bezwarencommissie heeft geoordeeld dat het college een verkeersbesluit moet kunnen baseren op degelijk onderzoek naar de relevante feiten en omstandigheden en de af te wegen belangen. Naar oordeel van de commissie is het verkeersbesluit onvoldoende zorgvuldig voorbereid, onvoldoende gemotiveerd en overhaast genomen. En dus adviseert de commissie om het verkeersbesluit te herroepen. Dat advies neemt het college ter harte en de borden zijn vanaf 20 december vervangen.

Wim Willems, wethouder mobiliteit legt uit: “Hoewel we veel begrip hebben voor de noodkreet van met name aanwonenden, die soms een ernstig ongeluk vlakbij huis hebben meegemaakt, kunnen we niet om deze harde conclusie van de bezwarencommissie heen. Het is onze plicht als gemeente om álle belangen zorgvuldig af te wegen en om dit zorgvuldig aan te pakken. Dat was al in gang gezet, en daar gaan we nu zeker mee verder.”

Evaluatie

De gemeenteraad van Apeldoorn nam op 1 april dit jaar een motie aan om als proef de maximum snelheid langs Kanaal Zuid terug te brengen naar 60 kilometer per uur. De proef ging eind juni in. De proef vond plaats vooruitlopend op de uitkomsten van een breder onderzoek naar maatregelen die de verkeersveiligheid op de Kanaalroute kunnen verbeteren.

Op verschillende manieren heeft de gemeente de proef zo goed mogelijk geëvalueerd met behulp van beschikbare cijfers en metingen en met behulp van een enquête. Vanaf het ingaan van de lagere maximum snelheid vonden twee geregistreerde ongevallen plaats, met alleen materiële schade.

Verder blijkt dat op basis van de objectieve cijfers (verkeersintensiteiten, snelheid, inhaalgedrag) geen harde conclusies te trekken zijn of de maatregelen tot een grotere verkeersveiligheid leiden. Dit komt onder andere door de effecten van de coronamaatregelen, de onderhoudswerkzaamheden die tijdens de proef plaatsvonden aan omliggende provinciale wegen en het ontbreken van gegevens van provinciale telpunten op de N786 en Kanaal Zuid (door een technisch probleem).

Uit de beleving van inwoners en weggebruikers – gepeild via een enquête – komt wel een overwegend positief beeld naar voren. De enquête is ingevuld door 93 aanwonenden en 135 weggebruikers. Ook uit metingen blijkt dat het verkeer nu wat langzamer rijdt. Het merendeel van het verkeer rijdt nu gemiddeld 74 kilometer per uur in plaats van voorheen 82 km per uur. Dat is nog wel ruimschoots boven de 60 kilometer per uur, wat volgens de gemeente Apeldoorn een direct gevolg is van het feit dat er alleen borden vervangen zijn en de weginrichting niet is aangepast.

Posters en displays blijven

Naast de snelheidsverlaging vroeg de gemeenteraad ook om bewustwordingsacties. Dit is vormgegeven door 10 posters over snelheid en afleiding in het verkeer en vier snelheidsdisplays langs de weg te plaatsen. Deze blijven staan. Wel zullen we enkele displays waarschijnlijk verplaatsen naar een betere, passendere plek, nu de limiet weer teruggaat naar 80 kilometer per uur.

Onderzoek

Inmiddels zijn ook de eerste resultaten binnen van het onafhankelijk onderzoek dat de gemeente Apeldoorn samen met de gemeente Brummen heeft laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat een verlaging van de maximum snelheid in combinatie met een andere weginrichting de verkeersveiligheid zou verbeteren. Beide gemeentes nemen hierover in het voorjaar een besluit. Meer hierover elders in deze krant.