Pieten op bezoek bij vv SHE Hall

HALL – Zaterdag 4 december was het dolle pret op de voetbalvelden van vv SHE Hall. De jongste kinderen van de Hallse voetbalclub kregen bezoek van Pieten. De Pieten kwam niet alleen maar met pepernoten, maar ze kwam ook een pietentraining geven. De voetballertjes mochten hun broertjes, zusjes en vriendjes en vriendinnetje meenemen naar de voetbalclub voor deze gezellige training. Er waren leuke oefeningen bedacht die de verklede spelertjes met veel enthousiasme volbrachten. Zo schoten zij op cadeautjes en moesten een parcours afleggen met een cadeautje in de handen. Na afloop was er voor iedereen warme chocolademelk.

Foto: Han Uenk