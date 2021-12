Opleiding voor natuurgidsen op Hoge Veluwe

HOENDERLOO – In januari 2022 start de werkgroep natuurgidsen van de vereniging Vrienden van De Hoge Veluwe weer een nieuwe natuurgidsenopleiding. De opleiding loopt van eind januari 2022 tot juni 2023 en is een unieke gelegenheid voor diegene die hun liefde voor de natuur willen delen met bezoekers van het Park.Op zaterdagmorgen 11 december is er een informatiebijeenkomst voor belangstellenden.

De natuurgidsen zijn het visitekaartje van het Park, daarom investeert De Hoge Veluwe in zijn gidsen met een kwalitatief hoogstaande opleiding. De opleiding is bedoeld voor mensen die zich actief willen inzetten.

Het Park biedt een unieke combinatie van natuur, cultuur en architectuur. Al deze onderdelen komen dan ook ruimschoots in de opleiding aan de orde, zoals bijvoorbeeld de familie Kröller-Müller (de stichters van het Park), fauna en flora in het Park, geologie en landschappen, beeldende kunst en rijksmonumenten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan persoonlijke communicatie en het rondleiden van groepen, waaronder scholieren. Deelnemers worden dus allround opgeleid en krijgen de kans om veel verschillende soorten groepen te begeleiden.

Aanemelden voor de informatiebijeenkomst kan door een mail te sturen naar opleidingen.natuur@vrijwilligershogeveluwe.nl. Aanmelden kan tot maandag 6 december

www.hogeveluwe.nl/word-natuurgids