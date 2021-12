Ophalen Hongerpotjes

BRUMMEN – In de week van 6 december gaan de medewerkers van de actie Hongerpot in Brummen weer op pad om de bekende hongerpotjes te legen. Zij hopen weer veel geld op te halen om de kinderen van de projecten in India en Armenië tenminste één gezonde maaltijd per dag te kunnen geven. Mensen die meer informatie over de actie willen of de actie willen steunen, bijvoorbeeld door een hongerpotje thuis of door vrijwilliger te worden, kunnen contact opnemen via tel. 06-29191384.

www.hongerpot.nl