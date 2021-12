Ontvangers blij met Kersttas

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Maar liefst 450 gezinnen uit de gemeenten Rheden en Rozendaal zijn dit jaar verrast met een mooi kerstpakket van de actie Kersttas. Vorige week konden de pakketten worden afgehaald bij de Grote Kerk in Velp en bij het Duynhuis in Dieren.

Het is inmiddels een mooie traditie, de kerstpakketten die Stichting Strak samen met Diaconaal Netwerk Diana verzorgt voor gezinnen met een minimum inkomen. Voorheen werden hiervoor levensmiddelen ingezameld bij de supermarkten in de gemeente, maar in verband met corona is er nu al twee jaar voor gekozen een pakket aan te schaffen. Deze worden betaald met donaties. Kiwanis Rheden de Veluwezoom zorgde dit jaar voor een extraatje voor kinderen met gezinnen in de vorm van een leuk spel. “Het pakket wordt door iedereen echt gewaardeerd”, vertelt Monique Heins van de stichting Strak. Ze omschrijft de actie Kersttas als heel dankbaar. “Mensen zijn zo blij met het extraatje dat ze krijgen.”

De pakketten werden dit jaar in Dieren vanuit een loket overhandigd, in de kerk in Velp was een looproute ingericht. Monique hoopt dat er volgend jaar weer mogelijkheden zijn om echt een gezellig moment te maken van de uitgifte. “In Velp was er wel muziek en de kerk was natuurlijk al in kerstsfeer, maar we zouden er graag iets leuks van maken met een hapje en drankje. Zodat het ook een leuk ontmoetingsmoment wordt.”