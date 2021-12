Online sportcafé

GEM. BRUMMEN – Donderdag 9 december staat er een nieuw online sportcafé gepland met het thema ‘Gezond de tijd door in corona’. Sportverenigingen en stichtingen staan onder druk door de gevolgen van de corona en de opgelegde overheidsmaatregelen. Gespreksonderwerpen binnen de verenigingen zijn ledenverlies, ledenbehoud, cashflow en het bestaansrecht van de vereniging. Wellicht waren dit al gespreksonderwerpen van de afgelopen jaren binnen besturen of verenigingskader, maar juist nu in deze tijd wordt het anders ervaren en zijn ze actueel.

De sessie wordt begeleid door Start2Create. Eenieder is van harte uitgenodigd, opgeven voor het sportcafé kan via de verenigingsondersteuner van Sportkompas in Brummen: jacco@stichtingsportkompas.nl.