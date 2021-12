Online ouderavond over stress, angst en somberheid

REGIO – Incluzio en Pro Persona Connect verzorgen dinsdag 7 december een online ouderavond over stress, angst en somberheid bij jongeren. Er wordt ingegaan op wat deze klachten inhouden, hoe deze te herkennen zijn bij jongeren en hoe ouders kunnen doen om de klachten bij hun kind te verminderen en hun mentale weerbaarheid te versterken. De ouderavond wordt gehouden via Zoom en kan anoniem worden gevolgd. De digitale bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.00 uur en is gratis bij te wonen. Aanmelden kan via preventie@propersona.nl.