Ongeval op kruising Apeldoornseweg met de Kanaalweg

EERBEEK – Zondagmiddag 5 december heeft er een ongeval plaatsgevonden langs het kanaal in Eerbeek, bij de Eerbeeksebrug, waar de Apeldoornseweg overgaat in de Kanaalweg. Twee personenauto’s waren met elkaar in botsing gekomen. Eén van de voertuigen reed op de Apeldoornseweg langs het kanaal. De andere auto reed op de Voorstondensestraat, kwam voor de andere bestuurder van links, en reed met volle snelheid de Apeldoornseweg op. Agenten ter plaatse spreken van een ‘grove voorrangsfout’.

Er zijn twee personen gecontroleerd door het ambulancepersoneel, één van hen is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Eén van de twee voertuigen belandde enkele meters vanaf de weg in de greppel. Beide voertuigen liepen forse schade op door het ongeluk.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink