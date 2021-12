Omwonenden in actie tegen nieuwe weg langs ‘t Haagje

EERBEEK – Dat er wat moet veranderen aan de verkeerssituatie rondom Folding Boxboard Eerbeek (FBE), voormalig Mayr-Melnhof, is voor veel buurtbewoners wel duidelijk. Het toenemend aantal vrachtwagens dat dagelijks over een weg rijdt, die daar eigenlijk niet voor is ingericht, zorgt voor onveilige situaties en het verkeer loopt regelmatig vast. De provincie werkte verschillende alternatieve routes uit en kwam tot de conclusie dat route E, een route die dwars door een groenstrook van ‘t Haagje loopt, de meest ideale is. Omwonenden zijn het daar niet mee eens. Ze vrezen voor de veiligheid en dreigen hun vrije uitzicht en het schaarse groen in hun wijk te verliezen.

“Dat die fabriek er staat, daar kunnen we niet omheen”, vertelt Gaaijo Hoekstra. Hij is de woordvoerder van de actiegroep die omwonenden van ‘t Haagje hebben gevormd. “Toen wij hier drie jaar geleden kwamen wonen, hebben wij goed gekeken naar de eventuele overlast die het wonen zo dicht bij een fabriek zou geven. We kwamen tot de conclusie dat die er vrijwel niet was. Ook nu we er een paar jaar wonen, hebben we nog geen enkele keer hoeven klagen. Maar de route die de Provincie nu voor ogen heeft, daar komen we tegen in actie.”

De provincie Gelderland koos in november voor Route E. Op een groenstrook die aan ‘t Haagje ligt, wordt een weg gebouwd, die via een bocht uitkomt op de Coldenhovenseweg. Een groene geluidswal moet de overlast voor de omwonenden beperken. Een nieuwe weg is nodig, aangezien de productie van de fabriek FBE de komende jaren wordt verhoogd. Dit heeft een toenemend aantal vrachtwagens tot gevolg.

Groene muur

“Volgens de berekeningen van de provincie, valt alles binnen de opgestelde normen. Maar je kan je toch niet voorstellen dat 350 vrachtwagenbewegingen langs je huis per dag, niet voor overlast zorgen”, aldus Jan van Lijden, samen met Gaaijo en andere omwonenden verzet hij zich dan ook tegen de plannen. Hij woont al 20 jaar met plezier aan ‘t Haagje. Toen hij de woning kocht informeerde ook hij bij de gemeente naar de plannen voor de groenstrook voor zijn huis. “Dat daar iets mee ging gebeuren, was destijds onbespreekbaar.” Nu, 20 jaar later, vreest hij voor zijn vrije uitzicht op de schaapjes die voor zijn huis lopen. “Ze hebben het dan wel over een ‘groene muur’, maar het feit is dat wij straks gewoon vanuit onze tuin tegen een muur aan gaan kijken.”

De nieuwe weg betekent voor Gaaijo en andere buurtbewoners dat een belangrijk stukje groen verdwijnt uit hun buurt. “Het is een ontmoetingsplek. Mensen lopen hier met hun hond en kinderen spelen er.” Maar het is volgens Gaaijo niet alleen eigenbelang als direct omwonende dat hem ertoe beweegt om te protesteren tegen die nieuwe weg. “Het komt de verkeersveiligheid niet ten goede. Kinderen die naar school moeten, moeten in de nieuwe situatie twee gevaarlijke kruisingen oversteken. En er is volgens ons gewoon een beter alternatief.”

Alternatief

Omwonenden hadden namelijk liever gezien dat er gekozen was voor route B. In dit scenario gaat de aan- en afrijdroute van de vrachtwagens over het terrein van FBE, via het industriegebied. “Op deze manier dwing je FBE om hun eigen probleem op te lossen”, vindt Gaaijo. “Deze route zou via een groot deel van het eigen terrein van de fabriek lopen en de buurt daarmee ontzien. Een tweetal bedrijven zouden daar voor onteigend moeten worden. Natuurlijk is dat ook erg vervelend, maar dat weegt niet op tegen een hele woonwijk die met de nieuwe weg gedupeerd wordt.”

Om hun ongenoegen onder de aandacht te brengen, hingen omwonenden onlangs spandoeken op. Zestig omwonenden verzamelden zich tijdens deze protestactie. De provincie is momenteel nog bezig met het verder uitwerken van de plannen. Deze worden daarna ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. Gaaijo en Jan blijven strijden tegen de weg en hopen Route B weer in het vizier van de provincie te krijgen. “We blijven protesteren. Mocht de provincie route E wel definitief willen uitvoeren, dan stappen we naar de rechter.”

Foto: Cynthia Vos

Foto: Gaaijo Hoeksta en Jan van Lijden protesteren samen met hun buren tegen een nieuwe ontsluitingsweg voor vrachtverkeer langs ‘t Haagje