Oliebollenverkoop gaat niet door

LOENEN/EERBEEK - Na overleg tussen de diaconie van de Protestantse kerk in Loenen en de voedselbanken in Apeldoorn en Zutphen kunnen inwoners uit Loenen terecht bij Voedselbank Zutphen. Die heeft onder andere een uitgiftepunt in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek. Dit is geopend op vrijdagmiddag tussen 12.30 en 13.15