Oliebollenactie muziekvereniging

HUMMELO – Muziekvereniging Hummelo en Keppel houdt op zaterdag 11 december de jaarlijkse oliebollenactie. Ook dit jaar worden de oliebollen weer gebakken door de Hummelose ambachtelijke bakker.

Dit jaar is de organisatie anders dan andere jaren. De muzikanten komen niet aan huis, maar de oliebollen kunnen besteld worden en op een afhaalpunt worden afgehaald. De bestelling kan worden voldaan door een bankbetaling te doen, t.n.v. Muziekvereniging Hummelo en Keppel, IBAN NL34 RABO 0315 0208 14. Vermeld bij de omschrijving de naam en adres.

De oliebollen zijn verkrijgbaar in zakken van 5 stuks. Ze kosten 5 euro per zak. Bestellingen zijn te plaatsen tot en met 4 december. Afhalen kan op zaterdag 11 december op de volgende locaties. Tussen 09.30 uur en 11.30 uur te Hummelo op het kerkplein nabij De Ruimte, tussen 12.00 uur en 13.00 uur op de Burg. van Panhuysbrink in Hoog-Keppel, tussen 13.30 uur en 14.30 uur te Eldrik op de parkeerplaats van camping Siebieverden en tussen 15.00 uur en 17.00 uur op de parkeerplaats van het Dorpshuis in Voor-Drempt. De oliebollen zijn ook op de locaties te koop zonder bestelling, die zijn wel beperkt verkrijgbaar. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om de oliebollen te halen, kunnen contact opnemen via tel. 0613644866.

www.muziekvereniginghummeloenkeppel.nl