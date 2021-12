Oliebollenactie D.W.V.

DOESBURG – D.W.V. houdt op donderdag 30 en vrijdag 31 december voor de tweede keer een oliebollen drive-in bij zwembad Den Helder in Doesburg. Vanwege het grote succes van vorig jaar is het uitsluitend nog mogelijk om de oliebollen te bestellen. Dit kan tot 31 december via de site van de Doesburgse Watersport Vereniging: www.dwv-doesburg.nl, Op een veilige wijze worden de oliebollen via het autoraam overhandigd. Betalen kan vooraf. Bestellingen afhalen is mogelijk op 30 en 31 december tussen 12.00 en 14.00 uur.