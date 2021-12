Oliebollen van de muziekvereniging

HUMMELO – Zaterdag 11 december waren de leden van Muziekvereniging Hummelo en Keppel op vier plekken te vinden voor de jaarlijkse oliebollenverkoop. De actie verliep dit jaar wat anders dan gebruikelijk. De muzikanten gingen deze keer niet langs de deuren, maar wie toch trek had in oliebollen, kon deze vooraf bestellen. Vervolgen konden deze zaterdag worden opgehaald in Hummelo, Hoog-Keppel, Drempt en Eldrik. Op de foto is het afhaalpunt in Hummelo te zien. Hier gingen vele zakken verse oliebollen over de kraam. De oliebollen werden gemaakt door de Hummelose ambachtelijke bakker.

Foto: Han Uenk

www.muziekvereniginghummeloenkeppel.nl