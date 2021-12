Nieuwste titel Geiten Pers steunt restauratie graf familie Boogaardt

BRUMMEN – De collectie van uitgeverij De Geiten Pers is weer een titel rijker. Op zondag 21 november werd het boekje ‘Naar de kalkberg’ van Anneloes Timmerije gepresenteerd op Kasteel Engelenburg in Brummen.

‘Naar de kalkberg’ speelt zich af aan het eind van de 19e eeuw in Brummen. Centraal staat een fictieve ontmoeting tussen Timmerijes overgrootvader met de jonge Marius Boogaardt. De familie Boogaardt bewoonde van 1877 tot 1910 Groot Engelenburg en heeft in die periode veel betekend voor Brummen en haar inwoners. Het huidige gemeentehuis, het Cromhouthuis en het inmiddels afgebroken Schoonaerde zijn gebouwd in opdracht van Frederick Boogaardt. Zo werd het Cromhouthuis, dat voorheen de naam Louise-inrichting droeg, in gebruik genomen als huis voor deftige, maar verarmde dames van protestantse afkomst. Zij konden hier van hun oude dag genieten. Bogaart liet hiervoor niet alleen het huis bouwen, maar financierde daarnaast ook voor een belangrijk deel de verblijfskosten van de dames.

De familie Boogaart ligt begraven op de algemene begraafplaats in Brummen. Hier hebben zij een bijzonder praalgraf. Dit heeft alles te maken met Marius, die slachtoffer werd van de eerste ontvoering in Nederland, en die een rol speelt in ‘Naar de kalkberg’.

Het graf van de Boogaardts werd in 2001 ingeschreven in het register van rijksmonumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het staat beschreven als rijk en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van grafmonumenten uit het eind van de negentiende eeuw. Het is van kunsthistorische waarde, mede vanwege het opvallende, unieke baldakijn en het neogotische hekwerk. Helaas verkeert het monument nu in zeer slechte staat. Het baldakijn is doorgerot en verschillende onderdelen zijn al naar beneden gevallen. Ook het gietijzeren hekwerk blijkt nodig aan onderhoud toe.

Om ervoor te zorgen dat de grafkelder van deze voor Brummen zo belangrijke familie niet verloren gaat, richt Marinus van Tent Beking een restauratiefonds op. Voor de presentatie van het boekje van Anneloes Timmerije maakte Marquerite Tuijn, mede-uitgever van De Geiten Pers, bekend dat een deel van de opbrengst van ‘Naar de kalkberg’ zal worden gedoneerd aan het restauratiefonds. Het eerste exemplaar van het boek werd overhandigd aan Anton de Lange, eigenaar van Kasteel Engelenburg. Het tweede exemplaar gaf Anneloes Timmerije aan Marinus van Tent Beking.

‘Naar de kalkberg’ van Anneloes Timmerije is te koop bij de plaatselijke boekverkooppunten en via www.geitenpers.nl. Wie een bijdrage wil leveren aan het behoud van het graf van de familie Boogaardt, kan contact opnemen met Marinus van Tent Beking via tel. 06-10556883.